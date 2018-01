Vasco busca a 2ª vitória no Brasileiro Nas últimas colocações do Campeonato Brasileiro o Vasco tenta a segunda vitória na competição, neste domingo, contra o São Caetano, às 18h, em São Januário. Em cinco jogos, o time somou apenas quatro pontos e tem a segunda defesa mais vazada da disputa, com 15 gols, perdendo apenas para o Goiás, que já levou 16. A defesa tem sido a principal preocupação do técnico do Vasco, Antônio Lopes, que precisou realizar mudanças no setor. O lateral-esquerdo Edinho retorna ao time em substituição a Wellington Monteiro, que cumpre suspensão automática. Outro que não deve atuar é Alex. Além de Alex estar com dores no hoelho direito, suas últimas exibições não têm agradado ao técnico do Vasco. Wescley é o mais cotado para ser o companheiro do zagueiro Wellington Paulo. Outra dúvida de Lopes é a escalação de Marcelinho Carioca. O jogador se recupera de um estiramento muscular na coxa esquerda. Apesar de ter participado dos últimos treinos do time, o atleta não forçou a musculatura da perna, o que impossibilitou a sua confirmação na partida. Se Marcelinho Carioca não tiver condições de atuar, Cadu foi o escolhido para ocupar a vaga no meio-de-campo. Já o ataque permanece formado por Souza e Marques, apesar das críticas dos torcedores.