Vasco busca a liderança do returno O Vasco conta com o retorno de Romário para tentar chegar à liderança do 2º turno do Campeonato Carioca, o que será possível se a equipe vencer o Volta Redonda, nesta segunda-feira, às 20h30 em São Januário. O time vascaíno tem 100% de aproveitamento no returno, com 9 pontos e está três atrás dos líderes, Americano e Fluminense. O Flamengo venceu o primeiro turno e o Vasco precisa vencer o segundo para enfrentá-lo na final. O artilheiro Romário foi poupado da partida de sexta-feira, porque havia se contundido no jogo contra o Equador, pela Seleção Brasileira. O técnico Joel Santana confirmou a volta de seu principal jogador, explicando que não o escalou na partida anterior porque o campo estava pesado. Apesar de ter jogado bem e feito um gol, Viola pode voltar ao banco de reservas. Mesmo com a volta de Romário, o Vasco ainda terá um desfalque para a partida de amanhã. O lateral Clebison continua contundido e será substituído pelo improvisado Paulo Miranda. Desta forma, Pedrinho permanece na equipe.