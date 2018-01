Vasco busca definição do time em 2003 Com os meias Petkovic e Léo Lima e o atacante Valdir garantidos em 2003, o presidente Eurico Miranda espera resolver em breve as situações do meia Ramon e do goleiro Hélton para formar a equipe. O lateral-direito Russo já acertou o salário e praticamente assinou a renovação. Eurico também busca a contratação de reforços. O atacante Marques deve se apresentar no dia 5 de janeiro junto dos demais companheiros. Ele tem contrato com o Atlético-MG até o dia 19, mas vai abrir mão de receber cerca de R$ 32 mil pelos 15 dias que teria de vínculo com o clube mineiro.