Vasco busca liderança isolada no Rio A partida entre Vasco e Friburguense, às 16 horas desta quarta-feira, em Nova Friburgo, é decisiva para o returno do Campeonato Carioca. Neste confronto, os vascaínos se igualam em número de jogos com seus adversários e uma vitória garante à equipe a liderança isolada desta fase da competição. A dois pontos do líder Americano, que soma 16, o técnico Joel Santana tem alguns problemas de contusão para escalar a equipe. "Este jogo é decisivo para nós voltarmos a nossa posição: a pole position", disse o treinador. No lugar do zagueiro Alexandre Torres, que está contundido na coxa direita, atua Odvan. Já o lateral-direito Clébson sente dores na perna esquerda e, antes do início da partida, fará um teste para saber se tem condições de atuar. Outro que também tem problemas é o volante Nasa. Se ele não jogar, Fabiano Eller será seu substituto. O atacante Dedé pode ser outra novidade na equipe, pois apesar de Euller já ter se recuperado de contusão, ele está fora de forma. expulsos no clássico contra o Fluminense, o volante Paulo Miranda e o atacante Viola cumprem suspensão automática. Apesar de ocupar a 10ª colocação na tabela de classificação, com cinco pontos em seis jogos, o técnico Júlio Marinho acredita que o Friburguense, animado pela vitória sobre o Bangu, no sábado, tem condições de derrotar o Vasco e ajudar o Americano. "Sempre fazemos jogos duros contra o Vasco, mas sempre perdemos. Temos de mudar esta história", disse.