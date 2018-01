Vasco busca reabilitação no Carioca Ainda sem poder contar com Marques, que se recupera de uma leve fratura no ombro direito, o Vasco tenta nesta terça-feira a reabilitação no Campeonato Carioca, enfrentando o Madureira, às 15 horas, na casa do adversário. No fim de semana, o time vascaíno só empatou com o Bangu em São Januário. Além de ter de furar a retranca do 11º colocado da competição, o Vasco terá contra si o forte calor previsto para o horário do jogo. O bairro de Madureira é um dos mais quentes da cidade e este ano a temperatura na região já ultrapassou várias vezes os 40 graus. O técnico Antonio Lopes, criticado pelas atuações irregulares da equipe nas últimas partidas, tem ainda outro motivo para se preocupar: se o Vasco tropeçar, o Flamengo pode ser campeão da Taça Guanabara por antecipação, caso vença o Olaria também nesta quarta-feira ? isso também dependeria de uma vitória ou empate do Fluminense no jogo com o Americano, nas Laranjeiras. Para superar o calor e o Madureira, Antônio Lopes conta com o trio Petkovic, Marcelinho e Valdir. O rendimento dos três melhorou nas últimas rodadas, mas o treinador ainda reconhece uma pequena falta de entrosamento entre o meio-de-campo e o ataque do time. ?É jogar o que sabemos, sempre respeitando o adversário, mas impondo o nosso ritmo de jogo?, disse o técnico do Vasco. O atacante Souza volta à equipe, depois de cumprir suspensão. Mas Antônio Lopes tem a opção de escalar Cadu durante o jogo, que vem se destacando nos treinos. O lateral Russo, com dores no tornozelo esquerdo, foi vetado. Será substituído por Wellington.