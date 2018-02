Vasco busca reforços para Lopes Apesar da recente conquista do Campeonato Carioca e a classificação antecipada para a oitava-de-final da Copa do Brasil, o técnico do Vasco, Antônio Lopes, quer a contratação de reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. O treinador vai se reunir com os dirigentes nos próximos dias para escolher os nomes possíveis. De acordo com Lopes, uma das carências do Vasco é a lateral-esquerda. "Nesta posição, só temos o Edinho enquanto do lado direito temos o Russo e o Wellington Monteiro", disse o treinador. O nome mais cotado em São Januário é o de Rubens Cardoso. Lopes também quer que os jogadores esqueçam a conquista do Carioca e a classificação na Copa do Brasil. A ordem agora é pensar somente na estréia no Brasileiro contra o Guarani, sábado. "A equipe está bastante desgatada com a viagem, mas temos que pensar nesta partida", disse o treinador.