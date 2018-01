Vasco busca reforços para não cair Em seis meses, o Vasco contratou 31 jogadores, mas hoje não tem um time definido e sofre com isso no Campeonato Brasileiro. Próximo da zona de rebaixamento, com 8 pontos, a equipe de São Januário ainda está em busca de reforços para a temporada. A diretoria cruzmaltina deve fechar na sexta-feira um intercâmbio com alguns clubes de Portugal com a intenção de encontrar no mercado um jogador criativo de meio-de-campo, o tal camisa 10. Da Europa, espera trazer a solução para seus problemas. Enquanto isso não ocorre, o técnico Dário Lourenço se vira com que tem em mãos. Ameaçado de ser demitido em caso de mais um fracasso, o treinador deve lançar os meias Gian e Morais para o confronto de domingo contra o Cruzeiro, no Mineirão. Trabalhando em silêncio, Dário Lourenço faz mistério para divulgar quantas alterações promoverá, mas, a princípio, deve barrar pelo menos quatro jogadores.