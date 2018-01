Vasco busca solução para o meio Aproveitar os dias de folga do Campeonato Brasileiro para encontrar uma solução para o problemático meio-de-campo do Vasco é o objetivo do técnico Dário Lourenço. O treinador confessou que ainda não encontrou dois meias capazes de armar as jogadas ofensivas do time. Por causa da carência, o técnico do Vasco testará várias formações, fazendo um rodízio entre nove atletas: Morais, Coutinho, Yves, Róbson Luis, Abedi, Têti, Igor, Júnior e Marco Brito. A lista ainda poderia ser aumentada, mas Dominguez e Rubens estão contundidos. "Os volantes pegam a bola e passam para os meias de ligação armarem as jogadas. Mas, isso não está acontecendo e a defesa acaba ficando sobrecarregada", disse Dário Lourenço. "Ainda esperamos pela contratação de um camisa dez. A diretoria vem se empenhando e só nos resta torcer."