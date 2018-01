Vasco busca substituto para Marques Com a saída do atacante Marques, que está se transferindo para o Nagoya Grampus (Japão), o Vasco vai precisar contratar um reforço para a posição. Segundo o técnico do clube, Antônio Lopes, ainda vai haver uma conversa com a diretoria para buscar a melhor solução para a questão. "O Marques vai fazer falta. E logo agora que ele estava voltando ao melhor da sua boa forma física", disse Lopes, frisando que não adianta especular nomes, o que atrapalharia eventuais negociações. As opções para o treinador limitam-se a Ely Thadeu, Cadu e Souza. Edmundo, com uma contusão no joelho, ainda não tem previsão de retorno.