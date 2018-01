Vasco cancela amistoso no México O Vasco, que jogaria mais uma partida no México, contra o Vera Cruz, em cidade de mesmo nome, está voltando ao Brasil. O desembarque está previsto para às 11h45 desta sexta-feira. A desistência do terceiro jogo se deu pelo fato de os dirigentes do Vasco chegarem a um acordo com os organizadores da excursão. A ressonância magnética de Romário, prevista para o México, será feita no Rio. Ele sofreu um estiramento na coxa esquerda e deverá ficar fora de suas atividades pelo menos por duas semanas. O pai e procurador do meia Juninho Paulista, Oswaldo Giroldo, informou, nesta quinta-feira, que vai a Espanha para definir com o Atlético de Madrid a situação do jogador.