Vasco chega a Juiz de Fora e inicia preparação para o Brasileiro

RIO - Vasco chegou nesta terça-feira a Juiz de Fora (MG) para o início da intertemporada antes da estreia no Campeonato Brasileiro, no dia 26, contra a Portuguesa, em São Januário. Cerca de 100 torcedores recepcionaram o elenco na cidade mineira, que receberá o clube até o próximo sábado, quando Tupi e Vasco disputam um amistoso, às 16h, no estádio municipal.

Enquanto o time inicia a preparação para o Brasileiro, o presidente Roberto Dinamite já pensa em 2014, mas evita falar em reeleição. "Sei que hoje existem os grupos se formando (para a próxima eleição), uns querendo voltar, outros que estão iniciando (na vida política do clube)", disse à SporTV. "O que eu quero dizer para essas pessoas, e principalmente para os torcedores do Vasco: eu acredito no desafio e estou pronto. A dificuldade é grande? É. Vamos viver de passado? Não", disse.

Segundo Dinamite, o futuro presidente encontrará uma situação bem melhor do que quando ele assumiu, em 2008. "Com as finanças muito mais fortes. E um time mais forte. Não estou trabalhando por uma reeleição. É um desgaste grande, mas já sabia que poderia acontecer. Apesar disso, a maioria dos torcedores respeita a minha posição dentro do clube".