Vasco cobra explicações de Pelé O Vasco formalizou nesta quarta-feira, no fórum do centro do Rio, uma interpelação judicial contra Pelé. O clube quer que o ex-jogador revele quem são os dirigentes de futebol corruptos - numa referência à entrevista dada por Pelé na terça, em São Paulo, quando citou Vasco, Corinthians e Flamengo como exemplos de desonestidade. "Ele atingiu as três maiores instituições esportivas do País. Como é que é isso? Vai ter de se explicar", protestou o presidente do Vasco, Eurico Miranda. O dirigente carioca afirmou que a medida adotada pelo Vasco é uma mera formalidade, pois está certo de que Pelé não deve prestar nenhum esclarecimento. "Assim vai ser mais fácil para entrarmos com ações na área cível e criminal. O Pelé não pode sair por aí falando o que acha que deve falar e envolvendo o nome do Vasco." Eurico contou que os advogados do clube anexaram o noticiário dos principais jornais do Brasil para ingressar com a interpelação. "Eu quero que o Pelé apresente os nomes dos corruptos. Tem que dizer um por um", avisou o presidente vascaíno. Tentando se conter, o presidente do Vasco deixou escapar que estava comedido nas palavras para que as eventuais ações do clube contra Pelé não fossem prejudicadas. "Se eu respondo agora o que tenho vontade, não vai ajudar em nada."