Vasco coloca invencibilidade em jogo O Vasco coloca em jogo uma invencibilidade de 200 dias em São Januário, neste domingo, diante do Goiás, às 18 horas, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A última derrota do time vascaíno dentro dos seus domínios aconteceu em setembro do ano passado, quando perdeu para o Santos, por 2 a 1, pela competição nacional. Além de tentar manter a hegemonia atuando em casa, o Vasco também pretende se recuperar da derrota na estréia do Brasileiro quando foi goleado pelo Guarani, por 4 a 2. Por causa deste fracasso, o técnico Antônio Lopes realiza duas modificações no meio-de-campo. Saem os volantes Henrique e Bruno Lazaroni e entram Rogério Corrêa e Rodrigo Souto. "São todos jogadores de mesmo nível. Se eu for o titular, não posso perder esta oportunidade", disse Rogério Corrêa. O jogador garante ter um ótimo entrosamento com Rodrigo Souto. Eles atuaram juntos diversas vezes no Campeonato Carioca e esperam permanecer entre os titulares nas próximas partidas. No ataque, Lopes continua sem poder contar com Marques e Valdir. O primeiro ainda sente dores no pé direito enquanto o segundo sofreu uma contusão na coxa direita. Mais uma vez, Cadu e Souza formam a dupla que terá a responsabilidade de marcar os gols vascaínos.