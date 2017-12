Vasco, com problemas, pega Americano Em crise por causa dos atrasos nos pagamentos dos salários, o Vasco enfrenta o Americano, pela segunda rodada do Octogonal decisivo do Campeonato Estadual, nesta quarta-feira, às 16 horas, em São Januário. Os vascaínos precisam vencer a partida para continuar com chances de classificação à próxima fase. O técnico do Vasco, Evaristo de Macedo, tem problemas para escalar o time. O goleiro Hélton, gripado, ainda não sabe se terá condições de atuar. O jogador faz um teste antes do início do confronto e, caso seja vetado, Márcio o substitui. Já no meio-de-campo, Haroldo cumpre suspensão automática e Ricardo Bóvio entra em seu lugar. O meia Felipe disse que a equipe está confiante em uma boa exibição para a partida decisiva contra o Americano. O jogador disse não acredtitar que o atraso no pagamento dos salários possa estar interferindo no rendimento do Vasco, que no domingo foi goleado pelo Bangu, por 4 a 1. "Nesta quarta-feira, vocês vão ver o empenho de todos em campo." Já o técnico do Americano, Gaúcho, não teve problemas com a formação do time e procurou tranqüilizar e motivar todos os jogadores. "Nós estamos preparados para enfrentar qualquer equipe e vamos brigar pela vitória."