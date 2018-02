Vasco com Romário e novo esquema tático Com Romário e uma nova formação tática, 4-3-3, o Vasco decide amanhã uma vaga à oitava-de-final da Copa do Brasil, contra o Moto Clube-MA, às 20h30, em São Januário. Por ter vencido o primeiro confronto por 2 a 1, um empate por até 1 a 1 assegura ao time carioca a classificação à próxima fase da competição. Apesar de Romário não ter treinado com a equipe hoje, o técnico do Vasco, Joel Santana, escalou o artilheiro entre os titulares. A princípio, a intenção era a de poupar o jogador para o clássico contra o Flamengo, domingo, pelo segundo turno do Campeonato Carioca. "Ele está de bem com a vida e contamos com sua presença amanhã", frisou o treinador. E como o confronto contra o Moto Clube-MA é considerado de pouco risco às pretensões vascaínas na Copa do Brasil, Joel Santana decidiu escalar um time ofensivo, com três atacantes. O treinador justificou a escolha ressaltando as boas exibições da equipe nas vezes em que Romário, Marco Brito e Alex Dias atuaram juntos. "Sempre que termino as partidas com três atacantes, tenho me dado bem", disse Joel Santana. Em seguida, o treinador apressou-se em explicar que a formação ofensiva não deve espantar à aqueles que o consideram "retranqueiro". "O Vasco é o segundo ataque mais positivo do Carioca. Isso (a fama de retranqueiro) é criado pelas pessoas que não têm nada a falar do Joel. Aí, ficam criando fantasia, fantoche."