Vasco com Romário em São Januário O Vasco conta neste domingo, às 17h, com o retorno do atacante Romário para a partida contra o Palmeiras pelo Torneio Rio-São Paulo, em São Januário. O técnico Evaristo de Macedo não sabe se poderá contar com o zagueiro João Carlos que sente uma contusão. O zagueiro Fabão, de 20 anos e 2 04m, contratado recentemente, pode ser o substituto. Romário está de volta ao Vasco depois de ter passado a semana na Holanda resolvendo problemas com o fisco local. Já o atacante Euller se contundiu e não tem condições de atuar. A tendência é a de que o jogador seja substituído por Donizete, mas Souza e Léo Lima também brigam pela vaga. Evaristo também conta com a boa fase dos meias Felipe e Léo Lima, que têm feito ótimas partidas, para superar o Alviverde. Os dois atletas são fundamentais no esquema tático do treinador e responsáveis pela criação das principais jogadas de ataque vascaínas. Para Felipe, esse momento representa a volta por cima em sua carreira, depois de um 2001 tumultuado. O jogador festejou o fato de seu bom desempenho estar acontecendo em um ano de Copa do Mundo. "Quero voltar para a seleção", disse. Outro jogador que vem recebendo elogios de Evaristo e até de Romário é o jovem lateral-direito Leonardo, que jogou no Botafogo em 2001. Na última partida pelo Rio-São Paulo, contra o América, o atleta marcou o primeiro gol da equipe vascaína, na vitória por 2 a 0.