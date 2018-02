Vasco comemora na frente dos rivais Os jogadores do Vasco saíram em carreata hoje pela cidade do Rio dando continuidade às comemoração pela conquista do título de campeão carioca. Foram mais de três horas percorrendo as ruas da cidade, passando pelas sedes dos rivais - Flamengo, Fluminense e Botafogo. O destino era o centro de treinamento Vasco-Barra, na zona oeste, onde haveria um churrasco. O meia Marcelinho Carioca era um dos atletas mais felizes. "Jogar no Vasco é diferente. O carinho do torcedor é impressionante, temos um ótimo trabalho no clube", disse o jogador. Perguntado sobre a sensação de desfilar com a vista para a paisagem da orla do Rio ao fundo, em comparação com a Avenida Paulista, Marcelinho limitou-se a dizer que a carioca é mais bonita.