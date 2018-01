Vasco condenado a pagar 1ª vítima O Vasco foi condenado nesta sexta-feira pela Justiça a pagar a primeira indenização a uma vítima do acidente de São Januário, ocorrido no dia 30 de janeiro do ano passado, na final da Copa João Havelange. A Justiça determinou que o almoxarife Damião Bonfim da Conceição, de 36 anos, receba um par de óculos, no valor de R$ 325,00, e uma indenização de 10 salários mínimos.