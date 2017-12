Vasco confiante para fugir do rebaixamento Com a derrota para o Grêmio, sábado, o Vasco ainda vive o fantasma do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O time de São Januário está seis pontos à frente dos próprios gaúchos e restam três jogos na competição. O técnico Mauro Galvão, porém, acredita que a equipe vai afastar o risco de descenso na próxima rodada. "Vamos atuar em casa contra o Figueirense e podemos conseguir a vitória tranqüilamente. Não estou preocupado com rebaixamento", afirmou o treinador. Ele, porém, não confirmou se o meia Beto, afastado do elenco, vai voltar ao time. "Ainda vou decidir sobre isso durante a semana." Certo mesmo é que o atacante Edmundo, que retornou à equipe na derrota para o Grêmio após sofrer uma contusão, está confirmado entre os titulares.