Vasco confirma acerto com Léo Gago e Élder Granja

"Espero que eu seja muito feliz em 2010, assim como fui esse ano em Florianópolis. Fui campeão estadual pelo Avaí e ficamos em sexto lugar no Brasileirão. Quero ganhar títulos no Vasco", disse Léo Gago.

"Já chego ciente do objetivo do Vasco para o ano que vem. Também estou focado na Libertadores, mas o foco principal tem que ser em títulos. Um clube como o Vasco tem que conquistar campeonatos. Essa torcida merece levantar taças", reiterou Élder Granja.

O volante Léo Gago, de 26 anos, iniciou a carreira no Inter de Limeira. Após passagens por diversos time do interior paulista, atuou no Ceará, Fortaleza e Paraná até chegar ao Avaí em 2009, onde foi destaque da equipe comandada pelo técnico Silas.

Já Élder Granja, de 27 anos, apareceu para o futebol no Corinthians de Alagoas. Passou por Portuguesa, Internacional, Palmeiras e Atlético-MG antes de vestir a camisa do Sport no Campeonato Brasileiro deste ano. O principal momento da carreira do jogador foi com o Inter, pelo qual foi campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes, em 2006.