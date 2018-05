Vasco confirma acerto com técnico Vágner Mancini

A diretoria do Vasco confirmou neste sábado a contratação do técnico Vágner Mancini para a próxima temporada, quando o time carioca volta a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. O ex-treinador do Vitória será apresentado na terça-feira, em São Januário.

Mancini terá ao seu lado o assistente técnico Anderson Silva. A comissão técnica também vai contar com o preparador físico, Flávio de Oliveira, que já trabalhou com o novo treinador no Grêmio.

Os detalhes do acerto com Mancini foram decididos neste sábado em reunião com a cúpula do Vasco. No entanto, o nome do treinador já era dado como certo desde a sexta-feira. Mancini ganhou espaço na briga pelo cargo depois que a torcida vascaína criticou fortemente Antônio Carlos Zago, até então o preferido da diretoria. O atual técnico do São Caetano também disputava a vaga com Tite e Ney Franco.

Vágner Mancini ganhou projeção nacional ao conquistar o título da Copa do Brasil pelo Paulista de Jundiaí, em 2005. No ano passado, se destacou no Vitória ao conquistar o campeonato estadual e levar o time baiano a brigar pelas primeiras posições no Brasileirão.

Neste ano, Mancini levou o time do Santos ao vice-campeonato paulista e voltou a comandar o Vitória no Campeonato Brasileiro. A equipe baiana terminou a competição na 13.ª colocação da tabela.