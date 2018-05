Vasco confirma contratação de Jumar e Márcio Careca

A diretoria do Vasco segue reforçando o elenco para 2010, quando o time carioca voltará a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o clube de São Januário oficializou a contratação do lateral-esquerdo Márcio Careca e do volante Jumar.

Os dois jogadores assinaram contrato com o clube nesta sexta, após serem aprovados nos exames médicos. Jumar tem 23 anos e defendeu o Palmeiras nos dois últimos anos, mas nunca conseguir se firmar entre os titulares. Antes disso, ele passou pelo Paraná e pelo União Bandeirante.

A contratação de Márcio Careca deve levar o Vasco a desistir de manter o lateral-esquerdo Ramon, que se destacou na conquista do título da Série B, mas pertence ao Internacional. O novo reforço tem 31 anos e estava no Barueri. Antes disso, passou por Nova Iguaçu, São Paulo, Juventus, Santos, Brasiliense, Palmeiras e Paraná.