Vasco confirma contratação do atacante Dodô

A diretoria do Vasco atendeu o pedido do técnico Vagner Mancini de reforçar o setor ofensivo e confirmou nesta quinta-feira a contratação do atacante Dodô. O jogador não entra em campo desde 2008, quando estava no Fluminense, por conta de um polêmico caso de doping.

"Estou muito feliz. Depois de ficar um ano e três meses sem poder jogar, voltar a atuar em um clube como o Vasco. Agradeço a Deus pelo Vasco ter tido interesse em mim. Quero muito voltar a mostrar meu futebol", afirmou Dodô, que estava no Botafogo, em junho de 2007, quando exame antidoping revelou o uso do estimulante fenproporex.

O atacante garantiu estar com fome de gols, depois do longo período de inatividade por conta da suspensão imposta pela Corte Arbitral do Esporte. "Eu tenho é que continuar fazendo gols, independente de ser bonito ou não. É legal ser rotulado como o artilheiro dos gols bonitos, mas gol bonito é consequência", disse.

Dodô enfrentou longa negociação para acertar com o Vasco. "A minha negociação com o Vasco foi o seguinte. Quando a imprensa falou que estava tudo certo, não tinha nada. Quando disseram que eu não vinha mais, assinamos", explicou.

O atacante vascaíno tem 35 anos e uma extensa carreira. Dodô passou por Nacional, de São Paulo, Fluminense, São Paulo, Paraná, Santos, Botafogo, Palmeiras, Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, Oita Trinita, Goiás e o Al Ain, dos Emirados Árabes.