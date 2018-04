Vasco confirma contratação do atacante Élton

O atacante Élton, artilheiro do Vasco na última temporada com 26 gols, está de volta ao time carioca. A diretoria do clube confirmou nesta quinta-feira o retorno do jogador por empréstimo de dois anos. Os direitos econômicos do centroavante pertencem ao Olé Brasil.

Um dos artilheiros da Série B do Campeonato Brasileiro de 2009, Élton acredita que estará à disposição do técnico Vagner Mancini ainda neste mês, apesar da inatividade. "Espero entrar em forma em uma semana. Infelizmente a minha reestreia não vai ser contra o Botafogo, no domingo", disse.

Em 2010, Élton terá a concorrência de Dodô, Rafael Coelho, Geovane Maranhão, Rodrigo Pimpão e Robinho por uma vaga de titular no ataque vascaíno. Porém, ele não acha que está em desvantagem na briga. "Em 2009 eu fui um dos últimos a chegar e tive um bom ano. Agora novamente estou me reapresentando depois dos demais e espero ter um grande ano mais uma vez", disse.