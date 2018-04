Vasco confirma contratação do lateral Calixto, ex-Bahia

Mesmo com duas rodadas para o encerramento do Campeonato Brasileiro, o Vasco anunciou seu primeiro reforço para a próxima temporada. Trata-se do lateral-esquerdo Calisto, que atuou por quatro anos seguidos no futebol russo - no clube Rubin Kazan. Ele, que completa 32 anos em dezembro, se destacou no Bahia em 2002. O site oficial do Vasco anunciou que Calisto seria apresentado na tarde desta sexta-feira, em São Januário, mas isso não aconteceu. O jogador, que assinará contrato por um ano, só vestirá a camisa da equipe cruzmaltina em janeiro, pois ainda tem contrato com o clube russo. Enquanto Calisto não chega, o lateral-esquerdo Rubens Junior acertou sua saída do Vasco. Já o ataque Leandro Amaral deve acertar a extensão de seu contrato na próxima semana,acabando, de vez com as especulações de uma transferência para o Botafogo. Já a situação do meia argentino, Conca, continua a mesma, já que o River Plate-ARG só aceita vendê-lo em definitivo.