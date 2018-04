Vasco confirma contratação do meia argentino Chaparro O Vasco confirmou nesta quarta-feira a contratação do meia argentino Leandro Chaparro, de 20 anos, junto ao San Lorenzo, da Argentina. O jogador já assinou contrato e ficará no clube carioca até fevereiro de 2013. "O Vasco é um clube grande no Brasil e no mundo e estou muito feliz em estar aqui", declarou o atleta, que admitiu dificuldades com a língua portuguesa. "Meu português não é muito bom, mas prometo melhorar", afirmou.