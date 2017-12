Vasco confirma estréia de Petkovic Alívio para o técnico Geninho: o meia Petkovic vai estrear pelo Vasco sábado contra o Grêmio, em São Januário. A diretoria do clube informou que a documentação do craque está regularizada na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O craque confia na qualidade do elenco vascaíno e não quer ser intitulado como "salvador da pátria". "Até porque o Vasco não precisa de salvação. O time começou mal o Brasileiro, mas acredito numa rápida recuperação", disse Petkovic. Outra novidade será a presença do atacante Denílson, recém-contratado, de 26 anos. O atleta atuava no Tupi, de Juiz de Fora, e se destacou recentemente ao marcar dois gols em jogo com o Flamengo pela Copa do Brasil. Ele será o companheiro de Valdir, artilheiro do Campeonato Carioca com 14 gols. O novo reforço quer aproveitar a chance de ser titular e promete ajudar o time vascaíno a sair da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. "Vim para fazer gols. Fui contratado para isso e estou feliz por defender uma equipe com a tradição do Vasco", afirmou. Durante o coletivo realizado hoje, o goleiro Fábio e os zagueiros Wescley e Henrique sofreram lesões leves, mas não devem desfalcar o time na partida contra o Grêmio, pela quinta rodada do Brasileiro.