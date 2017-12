Vasco conquista 3 pontos em São Januário Dois meses depois de jogar pela última vez em São Januário, o Vasco voltou a atuar em casa e conseguiu neste sábado uma vitória sofrida sobre o Figueirense, por 1 a 0, pela antepenúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado pelo zagueiro Henrique, somente aos 46 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o clube carioca se livrou de qualquer risco de rebaixamento. O Vasco perdera o mando de campo por três jogos por causa de incidentes na partida com o Coritiba, em 25 de setembro. O primeiro tempo foi marcado pela displicência e falta de empenho das equipes. O time carioca errava seguidamente as saídas de bola, o que proporcionou sete situações de perigo para o adversário, que, no entanto, não conseguia finalizar com êxito. O atacante Edmundo, sem ritmo de jogo, chegou a irritar a torcida do Vasco, depois de desperdiçar três oportunidades no primeiro tempo. Após uma delas, recebeu vaias. Na etapa final, Fábio evitou o gol do Figueirense logo no início, ao defender chute de Bilú. O goleiro esteve bem em outros ataques do time de Santa Catarina, demonstrando segurança. O Vasco ia para a frente meio desorganizado. O técnico Mauro Galvão substituiu Ygor por Beto e a torcida não gostou. Apesar dos protestos, o time melhorou. Depois foi a vez de Régis Pitbull entrar na vaga de Rodrigo Souto. As mudanças tornaram o Vasco mais ofensivo. Aos 44 minutos, Edmundo, em cobrança de falta, quase marcou. Mas, dois minutos depois, Henrique aproveitou descuido da zaga do Figueirense para fazer, de cabeça, o gol da vitória.