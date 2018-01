Vasco conquista o título da Taça Rio O Vasco conquistou nesta quarta-feira a Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Estadual, ao empatar com o Botafogo, por 2 a 2, no Estádio de Édson Passos. O título, porém, não concede nenhuma vantagem ao campeão no octogonal decisivo, que começa neste fim de semana. O mesmo critério vale para o Americano, que ganhou a Taça Guanabara (primeiro turno). O Botafogo atuou com um time reserva mas, mesmo assim, abriu o placar. Aos quatro minutos, o meia Renatinho cruzou, houve uma grande confusão dentro da área vascaína e o zagueiro Gilmar aproveitou o rebote e marcou de cabeça. O Vasco não assustou o gol Alvinegro durante a primeira etapa. No segundo tempo, o Vasco retornou pressionando e, aos 25 minutos, Léo Lima chutou de fora da área, empatando a partida. Três minutos depois, Renatinho cobrou uma falta e o volante Júnior desviou, mas o árbitro Ubiraci Damásio deu o gol para Renatinho. O empate, que garantiu o título vascaíno, só aconteceu aos 35 minutos, quando o volante Haroldo marcou de falta.