Vasco consegue renovar com Fábio Braz O Vasco, em dificuldades para contratar reforços para 2006, por causa da situação financeira, conseguiu nesta quarta-feira renovar o compromisso do zagueiro Fábio Braz. Apesar do feito, a diretoria, ainda não teve êxito nas negociações com outros atletas do elenco, como o goleiro Roberto. Fábio Braz disse estar feliz com a permanência no Vasco, principalmente, porque além dele, somente o chileno Vergara asseguraram suas presenças no setor defensivo da equipe para a temporada de 2006. ?A alegria é grande, sempre quis ficar no Vasco, onde tive boas atuações no Campeonato Brasileiro. Agora, torço para que os outros companheiros também consigam resolver sua situação, porque já os conheço e temos entrosamento?, disse Fábio Braz.