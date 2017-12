Vasco continua atrás de reforços A diretoria do Vasco segue tentando a contratação de reforços para a disputa da Copa dos Campeões. O técnico Evaristo de Macedo, dentro da realidade salarial do clube, indicou jogadores do Americano e do Friburguense que o interessam. Evaristo não quer mencionar nomes com a intenção de não atrapalhar as duas equipes no Estadual. Porém, especula-se que o treinador teria interesse nos nomes do lateral-esquerdo Wederson e do atacante Luciano Viana, ambos do Americano. Certo até o momento, somente a contratação jovem Gleison, que pertencia à Francana. Derrota - O Tribunal da Federação de Futebol do Rio decidiu nesta sexta-feira que o Americano é o campeão da Taça Rio. O time de Campos esperava a decisão da Justiça em relação à partida contra o Entrerriense, realizada no dia 25 de maio. Na ocasião, a equipe de Três Rios, que jogava em casa, abandonou o campo quando o placar estava empatado por 3 a 3. Com a decisão, o Vasco ficou com o vice-campeonato.