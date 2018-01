Vasco continua sem Marcelinho Carioca O Vasco está há quatro partidas sem vencer e, para piorar sua situação, o meia Marcelinho Carioca não vai poder atuar contra o São Caetano, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador ainda se recupera de um estiramento muscular na coxa esquerda e realizou nesta quinta-feira um tratamento na clínica do médico Joaquim Grava, em São Paulo. Marcelinho Carioca viajou a São Paulo para resolver problemas particulares e não treinou no Vasco. Nesta sexta-feira, o médico do Vasco, Fernando Mattar, vai realizar um nova sessão de exames no atleta. A tendência é a de que ele fique parado uma semana. A pressão sobre a defesa vascaína aumentou depois da derrota para o Bahia, na quarta-feira, pela Copa do Brasil, quando a partida já estava nos acréscimos. Nesta quinta-feira, o treinador de zagueiros e ex-jogador Mauro Galvão saiu em defesa dos atletas. "Acho que o Vasco foi uma equipe bem postada em campo. Mas também houve falta de malícia", afirmou.