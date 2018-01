Vasco continua sem Marcelinho Carioca O meia Marcelinho Carioca, do Vasco, praticamente descartou nesta segunda-feira a possibilidade de retornar à equipe no domingo, contra o Juventude, em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro. O atleta contou que ainda não pode realizar todos os movimentos, porque sente dores musculares na coxa esquerda. ?Só vou voltar quando estiver 100% recuperado. Não pude fazer todos os movimentos por causa de dores e, por isso, não vou fazer previsão sobre minha volta", afirmou Marcelinho. O jogador está sem atuar desde o dia 14 de maio, quando sentiu dores musculares, durante o empate com o Cruzeiro, por 1 a 1, pelas quartas-de-final da Copa do Brasil. Já o técnico do Vasco, Antônio Lopes, lamentou a necessidade de aproveitar precocemente os jogadores das divisões de base do Vasco. No domingo, contra o Atlético-MG, a média de idade da equipe foi de 22 anos. ?Já estava programado aproveitar os jogadores, mas não tão rápido. Não tive escolha, eram 11 atletas do time principal contundidos."