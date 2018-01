Vasco contra lateral-esquerdo Ozéia O lateral-esquerdo Ozéia é o novo reforço do Vasco para o Campeonato Brasileiro. O jogador estava no Vila Nova-MG e foi apresentado hoje em São Januário, onde já iniciou os treinamentos. Apesar da boa notícia, o técnico Antônio Lopes recebeu a confirmação de que não vai poder contar com sua dupla de atacantes, Valdir e Marques, contra o Goiás, pela segunda rodada da competição. "Com a crise no futebol, somos obrigados a contratar jogadores que tenham se destacado em competições e tenham preço barato", disse Lopes. "Mesmo com as dificuldades, acho que temo chances de conquistar o Brasileiro com este elenco." Quanto aos desfalques, Valdir ainda se recupera de uma contusão na coxa esquerda e Marques ainda sente dores no pé direito. Cadu e Souza continuarão sendo escalados entre os titulares.