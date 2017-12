Vasco contrata dois do Paulista O Vasco acertou hoje a contratação do volante Amaral e do meia Christian, ambos campeões da Copa do Brasil pelo Paulista, por empréstimo até o fim do ano. Além disso, o zagueiro Fábio Braz, contratado após análise de suas atuações num DVD, fez hoje o primeiro treino com a camisa cruzmaltina. Fábio Braz assinou contrato até o fim de 2005 e já se colocou à disposição do técnico Renato Gaúcho. Sobre o estilo de jogo, ele disse que é zagueiro de força e de pegada. "Sou um guerreiro", contou Fábio Braz, o sexto defensor do elenco vascaíno. O defensor, que disputou o última edição do Campeonato Paulista pelo Mogi Mirim e foi dispensado pelo Guarani em junho, afirmou que vem "para somar" e que respeita quem já está há muito tempo no Vasco. "Espero fazer um bom trabalho e dar alegrias à torcida".