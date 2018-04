Vasco contrata Fumagalli, do Sport, por empréstimo

O Vasco acertou nesta sexta-feira a contratação do meia Fumagalli, do Sport. O jogador de 31 anos, que tem contrato com o time pernambucano até maio de 2010, foi emprestado para defender a equipe carioca até o final da Série B do Campeonato Brasileiro.

O acordo foi confirmado pelo presidente do Sport, Sílvio Guimarães, no site oficial do clube. Fumagalli passou a perder espaço na equipe de Recife depois de se contundir na partida contra o São Paulo, no último dia 16 de agosto, e após o Sport acertar as contratações de Isael e Adriano Pimenta para o setor de meio-campo. Com uma lesão no pé direito, o jogador ficou afastado dos gramados por duas semanas.

No Vasco, Fumagalli irá reencontrar o técnico Dorival Júnior, com quem trabalhou no Sport na temporada de 2006. O jogador chega sem custo ao time carioca, que terá apenas de arcar com os salários do atleta.