Vasco contrata goleiro do Atlético-PR Depois de apresentar o meia Marcelinho Carioca e o atacante Marques como reforços para a temporada de 2003, a diretoria do Vasco anunciou mais uma contratação: o goleiro Flávio, campeão brasileiro de 2001 pelo Atlético-PR. O jogador chega ao clube para substituir Hélton, que teve o passe negociado com o futebol português. Outra boa notícia para a torcida vascaína foi a renovação de contrato do zagueiro Rogério Pinheiro. Ele vai ficar mais um ano no clube. "Já vinha conversando com a diretoria. Estou muito feliz aqui e quero disputar títulos em 2003", afirmou o jogador. Nesta quinta-feira, o time realizou um jogo-treino com os novos contratados atuando juntos pela primeira vez.