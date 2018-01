Vasco contrata jogador português No último dia de inscrições de jogadores na Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, o Vasco anunciou nesta terça-feira a contratação de um novo camisa 10 para a disputa do Estadual: o meia português José Dominguez, de 31 anos. Ele será apresentado nesta quarta em São Januário com a missão de substituir o sérvio Petkovic, que se transferiu ao mundo árabe no início da temporada. Dominguez começou a carreira no Benfica e teve passagens por Sporting, também de Portugal, Blackburn Rovers e Tottenham, ambos da Inglaterra, e Kaiserslautern, da Alemanha. Ele defendeu por último o Al-Ahli, do futebol árabe. "É um jogador internacional, da seleção portuguesa, inclusive. Tive boas informações sobre o seu futebol", declarou José Luiz Moreira, vice-presidente de futebol do Vasco.