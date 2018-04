Vasco contrata lateral Leonardo O Vasco acertou hoje a contratação, por empréstimo, pelo período de seis meses, do lateral-direito Leonardo, do Botafogo. O jogador se desentendeu com os dirigentes do Alvinegro e, em uma reunião realizada à tarde em São Januário, acertou sua transferência. Apesar de o diretor de futebol do Botafogo, Bebeto de Freitas, negar a negociação, Leonardo já se despediu hoje dos companheiros e o Vasco fez o anúncio oficial de sua contratação. O desentendimento do atleta com o Botafogo ocorreu porque os dirigentes alvinegros tentaram diminuir o valor de seu salário na renovação de contrato. Sem atuar havia quatro meses, o zagueiro Alexandre Torres teve seu contrato prorrogado até ficar totalmente recuperado da cirurgia que realizou no pé direito. O jogador disse estar contente com o reconhecimento do clube e afirmou que em um mês estará apto para atuar.