Vasco contrata Leonardo Valença O Vasco contratou nesta terça-feira o zagueiro Leonardo Valença, que estava no Flamengo. O jogador, que é dono de 50% do passe, ficará no Vasco até o fim do ano. Os outros 50% pertencem ao empresário Reinaldo Pitta. Já a situação contratual do atacante Euller deve ser resolvida nesta quarta-feira. Faltam poucos detalhes e o procurador do atleta, o ex-jogador Alemão, deu um ultimato ao clube. "O Vasco tem até o meio-dia de quarta-feira para resolver essa situação", contou o procurador. "Caso contrário, existem outros clubes, como Fluminense e Palmeiras, interessadas no Euller." O Vasco antecipou o retorno de sua pré-temporada em Bom Jardim e hoje à tarde já treinou no estádio de São Januário. O técnico vascaíno Evaristo de Macedo disse ter sido proveitosa o período de preparação da equipe na cidade serrana. "Eu acho que foi muito bom, atingimos nosssos objetivos e melhoramos a parte física dos jogadores", disse Evaristo. ?Fizemos jogos amistosos, pude observar os jovens?. Vasco-Barra - A diretoria do Vasco informou nesta terça-feira que a inauguração do Centro de Treinamento Vasco-Barra (antigo Fla-Barra) será na próxima semana. As reformas do local começaram hoje, com os funcionários pintando as paredes que continham inscrições alusivas ao arqui-rival. O centro de treinamento, que pertencia ao Rubro-Negro até o despejo no ano passado por falta de pagamento, foi arrendado pelo clube vascaíno. O contrato vai até o dia 15 de janeiro de 2003 e, após este período, o Vasco tem a preferência na compra em definitivo do centro.