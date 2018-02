Vasco contrata meia Allan Delon Allan Delon é o terceiro reforço do Vasco para 2005 - antes havia contratado os desconhecidos zagueiros Marcos e Adriano. O jogador, de 25 anos, terá a missão de substituir Petkovic, que deve atuar no Fluminense ou no futebol árabe. Ele esteve no Vitória no Campeonato Brasileiro de 2004, quando marcou 4 gols. Allan Delon chega sob indicação do técnico Joel Santana, que confia na qualidade técnica do meia, revelado no clube baiano em 1998, para levar o Vasco às vitórias em 2005. A diretoria ainda busca um atacante, posição carente no time carioca. Anderson, Muriqui e Marco Brito são as únicas opções de Joel Santana para o setor, já que André Lima foi negociado com o futebol da Bélgica.