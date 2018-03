Vasco contrata meia Andrezinho O Vasco anunciou nesta quinta-feira a contratação do meia Andrezinho para a disputa do Campeonato Brasileiro. O jogador já está em Teresina, onde a equipe participa da Copa dos Campeões, e, por estar com a documentação regularizada, pode estrear no domingo, contra o Bahia. Andrezinho tem 23 anos e foi revelado pelo Corinthians. Em 2002, o jogador disputou o Campeonato Carioca pelo Americano. No clube paulista, o atleta foi campeão da Copa São Paulo de Juniores, do Campeonato Paulista e Brasileiro, todos em 1999, além do Campeonato Paulista do ano passado. Apesar do reforço, o técnico Evaristo de Macedo tem problemas para escalar a equipe para o confronto decisivo contra o Bahia. O principal deles é o goleiro Hélton. O jogador está com uma contusão na panturrilha da perna direita e fará um teste nesta sexta-feira para saber se tem condições de atuar.