Vasco contrata meia Esquerdinha A importância de Romário ao Vasco não se limita ao campo de jogo. Ele tem plenos poderes em São Januário. Dois dias depois de reclamar da atuação do meio-de-campo no empate contra o Brasiliense, por 2 a 2, a diretoria da equipe carioca acertou a contratação de Esquerdinha, com passagens em São Caetano, Botafogo, Guarani e Cabofriense. E mais reforços devem chegar ao clube nos próximos dias. Goleiro é a posição mais requisitada em São Januário. Jean, do Guarani, e Márcio, ex-Grêmio, foram oferecidos. A diretoria ainda estuda a possibilidade de contratá-los, já que Éverton, segundo avaliação do treinador Dário Lourenço, teve má atuação na estréia do Vasco no Brasileiro.