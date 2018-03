Vasco contrata o 25.º na temporada A diretoria do Vasco garantiu nesta quarta-feira sua 25.ª contratação nesta temporada. Trata-se do meia Têti, que atuou sob o comando de Paulo César Gusmão no Cabofriense durante o Campeonato Carioca de 2005 - ele também defendeu o Botafogo no ano passado. E, a pedido do técnico Dário Lourenço, o número de reforços vai aumentar. O lateral-esquerdo Maciel, ex-Volta Redonda, e o meia Morais, relevado em São Januário e que está no Atlético-PR, devem ser anunciados oficialmente ainda nesta quinta. O técnico do Vasco falou sobre Têti, que se apresenta pela manhã em São Januário e, à tarde, já treina com o elenco. "É um jogador de qualidade. Fez um bom trabalho no Cabofriense e vai nos ajudar no Brasileiro. Ele, inclusive, já trabalhou duas vezes comigo na equipe da Região dos Lagos", declarou Dário Lourenço.