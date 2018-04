Vasco contrata o atacante Marco Brito A diretoria do Vasco parece ser adepta a surpresas. Um dia após anunciar a contratação do atacante Aloísio Chulapa e do goleiro Carlos Germano, o clube de São Januário desistiu de tê-lo como reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, os dirigentes confirmaram a aquisição do atacante Marco Brito, ex-Fluminense, que estava no Chipre. "Minha vontade de começar jogando é grande. Estou dois meses sem atuar, mas já estou fazendo atividades físicas", declarou Brito. A diretoria informou que o Rubin Kabam, clube onde atuava Aloísio Chulapa, não liberou os documentos do atleta. Além disso, os médicos do clube constataram que o atacante tinha uma contusão no joelho direito, que adiaria por 15 dias sua estréia. O caso de Carlos Germano foi diferente. O goleiro não aceitou retirar uma ação trabalhista contra o clube na Justiça e, por isso, não houve acordo com o time vascaíno.