Vasco contrata o meia Fábio Baiano O meia Fábio Baiano é o novo reforço do Vasco, mas vários torcedores do clube já manifestaram contrariedade com a contratação. Por meio de telefonemas e de e-mails ao clube, eles criticaram a aquisição, afirmando que Fábio Baiano tem muita identificação com o Flamengo, por onde atuou duas vezes. O vice-presidente de Futebol do Vasco, José Luiz Moreira, disse que Fábio Baiano está entusiasmado em poder jogar pelo clube. ?Não temo retaliação ao atleta. Já jogou bem em diversas grandes equipes e se mostrou muito bem disposto em defender as cores do Vasco. E é isso que interessa.?