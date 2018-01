Vasco contrata o primeiro reforço O meia Ernane, do Bahia, é o primeiro reforço do Vasco para a temporada de 2006. O jogador de 20 anos foi contratado por empréstimo de 1 ano. Sua apresentação ao clube carioca foi marcada para o dia 2 de janeiro, quando todo o elenco volta ao trabalho. Ernane foi revelado nas divisões de base do Bahia. E defendeu a seleção brasileira que terminou com a medalha de bronze no Mundial Sub-20, realizado na Holanda, no início de julho. Apesar do novo reforço, o Vasco ainda tem como principal problema a renovação de contratos do atual elenco. O principal deles é o do goleiro Roberto, que teve reunião nesta quinta-feira e não chegou a um acordo.