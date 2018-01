Vasco contrata o técnico Renato Gaúcho Renato Gaúcho é o novo técnico do Vasco. Ele foi contratado na manhã desta segunda-feira, para o lugar de Dário Lourenço, e já começa a trabalhar agora à tarde. O Vasco faz péssima campanha no Campeonato Brasileiro. Ocupa a penúltima colocação, com 9 pontos, na frente apenas do Atlético-MG. Para piorar, perdeu o clássico para o Flamengo, domingo, em Volta Redonda, o que foi decisivo para a saída de Dário Lourenço. A estréia do ex-jogador Renato Gaúcho, que estava desempregado, será já nesta quarta-feira, quando ele comandará o Vasco contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 13ª rodada do Brasileirão.