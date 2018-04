Vasco contrata Pereira, ex-Santos A diretoria do Vasco vai apresentar nesta terça-feira mais um reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro. É o zagueiro Pereira, ex-Santos, que vai assinar contrato com o clube carioca até o fim do ano. O técnico Geninho frisou que indicou a contratação do jogador para ser titular e ele deve estrear no clássico com o Fluminense, domingo, no Maracanã. "Eu conheço o Pereira do Santos, onde já trabalhei. Ele é da mesma safra do André Luís. É um atleta alto, chega forte na marcação e será muito útil para a equipe, que perdeu os zagueiros Wescley e Serjão ao longo do Brasileiro", declarou Geninho. Satisfeito com sua atuação no empate com o Guarani, por 1 a 1, quando fez sua estréia com a camisa do Vasco, o meia Emerson disse estar ansioso para atuar no Maracanã. No clássico com o Fluminense, será a terceira vez que o atleta pisará no gramado do estádio. "Joguei uma vez quando tinha 14 anos e outra em 1996, mas nem me lembro de detalhes. Tomara que eu atue bem e o Vasco saia de campo com a vitória, o que não aconteceu em Campinas", afirmou o jogador.