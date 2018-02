Vasco contrata revelações do Carioca Em dificuldades financeiras para reforçar o elenco do Vasco com jogadores consagrados visando à disputa do Campeonato Brasileiro, a diretoria acertou nesta quarta-feira a contratação de dois atletas que se destacaram no Campeonato Carioca, atuando em equipes de menor investimento. Trata-se do atacante William, ex-América, e o meia Abedi, ex-Friburguense, autores de quatro e cinco gols, respectivamente. Abedi, de 25 anos, foi submetido a exames nesta quinta-feira pela manhã, em São Januário, e, à tarde, defendeu a equipe reserva em um coletivo. Depois do treino, mostrou-se animado com a oportunidade de vestir a camisa 10 vascaína na divisão de elite do Brasileiro. "Vou repetir o que fiz no Friburguense. Sei da responsabilidade e da importância de jogar no Vasco. Já rodei bastante no futebol, mas esqueço o passado e só penso no presente", declarou Abedi, que acertou contrato até o fim de 2005. Já William recusou proposta do Palmeiras para jogar no Vasco. Fica em São Januário até dezembro. "Preferi continuar no Rio", limitou-se a dizer.